Новий міністр фінансів представив двох заступників

Міністр фінансів представив колективу відомства двох заступників - Дениса Улютіна та Романа Єрмоличева.

Про це повідомляє Twitter відомства.

Денис Улютін з березня 2010 р. по квітень 2016 р. працював в Апараті Прем’єр-міністра. З квітня 2016 р. по червень 2018 р. – керівник патронатної служби Міністра фінансів України. 10 квітня 2019 р. був призначений заступником Державного секретаря Кабінету міністрів.

Роман Єрмоличев до призначення працював у Мінфіні Директором Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери

Нагадуємо:

31 березня новопризначений міністр фінансів Сергій Марченко розпочав свою роботу та наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

30 березня Сергія Марченка з другої спроби призначили міністром фінансів - за відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

Раніше вдень Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів, проте не назбирала достатньо голосів для призначення Марченка.



Економічна правда