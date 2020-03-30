Рада не змогла призначити Марченка міністром фінансів

Верховна Рада провалила голосування за призначення Сергія Марченка міністром фінансів.

За призначення проголосувало 223 народних депутата за необхідних 226.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не поставив на голосування дане питання повторно.

Питання призначення міністром енергетики Ольги Буславець зняли з розгляду на проханню президента: Володимир Зеленський надіслав у Верховну Раду відповідний лист, повідомив спікер Дмитро Разумков.

Перед цим Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів. Звільнення Уманського підтримали 249 народних депутатів.

За даними "Чесно", Марченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

До того був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ" у 2015-2016 роках "Лідерство у державних фінансах".

На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів у Міністерстві охорони здоров’я та входив до складу колегії міністерства.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу, що був прийнятий у 2014 році. З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.

З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів.

Закінчив Академію Державної Податкової служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Кандидат економічних наук.

Економічна правда