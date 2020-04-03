На міжбанківських торгах долар подешевшав на 26 копійок

Міжбанківські торги 2 квітня пройшли позитивно для гривні, і в підсумку безготівковий долар при продажу подешевшав на 26 копійок — з ранкових 27,67 - 27,74 до 27,42 - 27,48.

Як повідомляє Finance.ua перекосом пропозиції і попиту на міжбанку скористався Нацбанк, який в середині дня скуповував долар по 27,50 гривень і нижче і відкуповував таким чином раніше витрачені резерви.

При цьому, ще недавно він продавав долар на піку ажіотажу за цінами значно вище 28 гривень, а зараз поступово знижує ціну своїх купівель.

До полудня покупців було більше, ніж продавців, і курс просів до позначки 27,50 - 27,53 до обіду.

Долар просів би в цей період і більше, але спочатку його підтримували купівлі одного з банків з іноземним капіталом, а потім на ринок вийшов Нацбанк і викуповував весь долар за ціною до 27,50 гривень.

Після обіду курс до 15 години на поодиноких угодах навіть трохи зріс до 27,52 - 27,56 гривень, але потім вже остаточно пішов вниз на тлі решти пропозиції при повній відсутності попиту до 27,47 - 27,52 до 16 години і до 27,42 - 27,48 до завершення сесії.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 3 квітня на рівні 27,59 гривні за долар.

Економічна правда