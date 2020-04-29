Нафта впевнено дорожчає в очікуванні даних про запаси у США

Ціни на нафту еталонних марок впевнено відновлюються в ході торгів в середу на очікуваннях публікації доповіді Міненерго США про зміну запасів нафти в країні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:16 за Києвом вівторка становить $21,55 за барель, що на 5,33% ($ 1,09) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 15,72% ($ 1,94) - до $ 14,28 за барель.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси нафти в США на тижні, що завершився 24 квітня, зросли на 9,98 млн барелів.

Запаси бензину знизилися на 1,1 млн барелів.

Аналітики S&P Global Platts, в свою чергу, очікують збільшення запасів нафти на 9,8 млн барелів, бензину - на 2,9 млн барелів.

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

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Нагадуємо:

Екстремальні коливання ринку тривають вже більше тижня, після того як в минулий понеділок ціни на найближчий, травневий, контракт на WTI вперше в історії падали до мінус $40 за барель через відсутність ємностей для зберігання нафти

Ціни на нафту еталонних марок продовжували падіння в понеділок на тлі побоювань, що скорочення видобутку не зможе компенсувати різке скорочення попиту.