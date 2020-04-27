Сховища заповнюються: ціна нафти WTI падає на 25%, Brent подешевшала до 20 доларів
Ціни на нафту еталонних марок продовжують падіння в понеділок на тлі побоювань, що скорочення видобутку не зможе компенсувати різке скорочення попиту.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Котирування ф'ючерсів на WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 15:12 за Києвом впали більш ніж на 25% - до 12,69 доларів за барель.
Червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до цього часу подешевшали на 7,2% і торгуються на рівні 19,9 дол за барель.
"Ринок розуміє, що проблема місця в нафтосховищах залишається, і ми знаходимося на шляху до досягнення максимуму їх місткості протягом декількох тижнів", - вважають експерти Rystad Energy.
На їхню думку, ціни можуть тільки знижуватися в ситуації, коли виробникам ніде зберігати нафту у найближчому майбутньому.
Як відзначають аналітики Saxo Bank, заповнення сховищ - це "найсерйозніша загроза для нафтової галузі".
"Сховища по всьому світу можуть переповниться вже в найближчі тижні. Зараз досягли своєї межі - 76 млн барелів - ємності в Кушингу штат Оклахома. Це великий торговий і транспортний хаб для нафти WTI, ф'ючерси на яку торгуються в Нью-Йорку", - пишуть вони.
Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).
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Bloomerg повідомляв, що через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.
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