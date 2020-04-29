Уряд призначив нового в.о голови Продовольчо-зернової корпорації

Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління "Державної продовольчо-зернова корпорації" призначили Василя Коваленка, який раніше займав посаду заступника голови.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



З 1994 по 2002 служба в органах внутрішніх справ України

З 2003 –2016 займав керівні посади в приватних бізнес структурах

Протягом 2016 – 2018 очолював департамент з питань взаємодії з правоохоронними органами, внутрішнього аудиту, антикорупційної діяльності та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації

З 2018 року радник голови Правління АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України"

З 21 серпня 2019 р. - заступник голови правління АТ "ДПЗК

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Нагадуємо:

Виконуючий обов'язки голови правління Державної Продовольчо-Зернової корпорації Саймон Чернявський прийняв рішення не продовжувати тимчасовий трудовий контракт і не брати участь в конкурсі на посаду голови правління.

Практична реалізація ухваленого цього року рішення уряду про передачу Фонду державного майна низки об'єктів великої приватизації, зокрема "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ), "Артемсолі" і ДАК "Хліб України", затримується через непідписане розпорядження уряду.

Економічна правда