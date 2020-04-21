Передача ДПЗКУ, "Артемсолі" та "Хліба України" на приватизацію "зависла" – голова ФДМУ

Практична реалізація ухваленого цього року рішення уряду про передачу Фонду державного майна низки об'єктів великої приватизації, зокрема "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ), "Артемсолі" і ДАК "Хліб України", затримується через непідписане розпорядження уряду.

Про це повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Вони "зависли" між "там і тут": ДПЗКУ, "Конярство України", "Артемсіль", "Хліб України" - начебто рішення і ухвалене, але фактично воно не підписане, тому підприємства нам не передали", - сказав він

Сенниченко зазначив, що об'єктів великої приватизації у Фонді загалом 23 (із вартістю по балансу понад 250 млн грн), тоді як загалом уряд у рамках політики приватизації, визначеної президентом і Верховною Радою, передав відомству минулого року 530 підприємств і цього року ухвалив рішення про передачу ще майже 400.

"За 15 років ФДМ було передано 93 підприємства, а за останні чотири місяці - майже 500, при тій самій штатній чисельності та спроможності", - наголосив Сенниченко.

Нагадуємо:

Україна тимчасово тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.

Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.

До кінця жовтня до приватизації заплановано було підготувати "Президент-готель", а після нього, до кінця листопада - завод "Електроважмаш" і до кінця року - "Центренерго".