Продовольчо-зернова корпорація запустила чотири комплекси по виробництву борошна

1 квітня Державна продовольча-зернова корпорація запустила в роботу чотири борошномельні комплекси, Кролевецький КХП (Сумська область), Черняхівський елеватор (Житомирська область), Львівський КХП та Тернопільський КХП.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що підприємства працюють на повну планову потужність, станом на сьогодні переробили понад 10 тис тонн пшениці, з якої виготовлено понад 7 тис тонн борошна.

Все борошно виготовлене на цих підприємствах, йде виключно на внутрішній ринок, на хлібокомбінати та хлібозаводи для стабілізації цін на хліб та хлібобулочну продукцію.

Зазначається, що серед клієнтів ДПЗКУ є найбільші хлібокомбінати та хлібозаводи Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Сумської, Житомирської та Київської областей.

В планах корпорації на травень – продовжити виробництво пшеничного борошна на позначених потужностях, а також запустити виробництво житнього борошна на одному з власних підприємств.

До активів ДПЗКУ входять 10 борошномельних підприємств в 7 регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним та готове до безперебійної роботи.

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Нагадуємо:

Виконуючий обов'язки голови правління Державної Продовольчо-Зернової корпорації Саймон Чернявський прийняв рішення не продовжувати тимчасовий трудовий контракт і не брати участь в конкурсі на посаду голови правління.

Практична реалізація ухваленого цього року рішення уряду про передачу Фонду державного майна низки об'єктів великої приватизації, зокрема "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ), "Артемсолі" і ДАК "Хліб України", затримується через непідписане розпорядження уряду.

Економічна правда