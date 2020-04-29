У Мінфіні розповіли, коли розрахуються по ПДВ з Ахметовим
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) українським компаніям буде розблоковано в середу.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-засідання фінансового комітету, передає "Інтерфакс-Україна".
"Є питання деякої затримки з відшкодуванням (ПДВ - ред.), Але всі ці питання сьогодні буде вирішено", - сказав він у середу.
Затримку з відшкодуванням зазначеного податку міністр пояснив виникли "питаннями до реєстрів, які були подані до державної скарбниці".
"Сьогодні всі ці питання будуть вирішені. Думаю, відшкодування ПДВ буде розблоковано", - сказав Марченко.
Нагадуємо:
Нещодавно група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.
У лютому суд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства.
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