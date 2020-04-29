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У Мінфіні розповіли, коли розрахуються по ПДВ з Ахметовим

Середа, 29 квітня 2020, 11:36
 

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) українським компаніям буде розблоковано в середу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-засідання фінансового комітету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є питання деякої затримки з відшкодуванням (ПДВ - ред.), Але всі ці питання сьогодні буде вирішено", - сказав він у середу.

Затримку з відшкодуванням зазначеного податку міністр пояснив виникли "питаннями до реєстрів, які були подані до державної скарбниці".

"Сьогодні всі ці питання будуть вирішені. Думаю, відшкодування ПДВ буде розблоковано", - сказав Марченко.

Нагадуємо:

Нещодавно група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.

У лютому суд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.

"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства.

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Ахметов ПДВ Мінфін

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