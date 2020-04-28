У Ахметова заявили про заборгованість держави перед "Метінвест" на 1 мільярд

Група "Метінвест" Ріната Ахметова заявила про затримку відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) розміром в 1 мільярд гривень компаніям і підприємствам за поставлену на експорт продукцію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу групи.

"Крайній термін відшкодування ПДВ в автоматичному режимі за лютий був вчора, проте підприємства групи не отримали кошти за поставлену на експорт продукцію.

Всього по групі близько 1 млрд грн невідшкодованого ПДВ. Найбільші одержувачі податку - ММК ім. Ілліча, Центральний ГЗК, а також спільні з "Метінвестом" підприємства "Запоріжсталь" і Південний ГЗК ", - пояснили в прес-службі.

При цьому в компанії відзначили, що в останній раз подібна проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ була в січні поточного року, підкресливши, що це оборотні кошти підприємств, на які закуповується сировина, розплачуються за контрактами з підрядниками і виплачується зарплата.

У свою чергу, згідно з даними Держказначейства, останнє бюджетне відшкодування ПДВ було 22 квітня - 5,35 млрд грн - і залишалося незмінним протягом останнього тижня, вказує ДКСУ.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", в цілому по великих компаніях затримка автоматичного відшкодування ПДВ становить близько 4 млрд грн.

Нагадуємо:

У лютому суд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.

"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства.