Офіційний курс на 28 квітня: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 28 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 27 квітня - 29,33 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,14 гривні за долар.

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.

27 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Економічна правда