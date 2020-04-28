Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
28 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановилися на рівні 27,02 - 27,05 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,02 - 27,05 гривні;
Євро – 29,38 - 29,41 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,00 – 27,31 гривні. Євро купують по 28,99 гривні, продають по 29,53 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,17 - 27,24 гривні, євро - 29,22 - 29,36 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,17 - 27,28 гривні, євро - 29,22 - 29,35 гривні.
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Нагадуємо:
28 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.
Офіційний курс гривні зміцнився на 4 копійки, встановившись на 28 квітня на рівні 27,10 гривні за долар.
Економічна правда
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