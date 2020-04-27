Комітет запропонував Раді ухвалити "антиколомойський" закон: хто проголосував проти

Фінансовий комітет ВР опрацював більше 16 тисяч правок до "антиколомойського законопроєкту" та запропонував ВР ухвалити закон - за це рішення проголосували 18 із 32 депутатів.

Як повідомляє "Центр протидії корупції", "за" голосували депутати від "Голосу", "Європейської солідарності" та більшість народних депутатів від "Слуги народу".

"Проти" проголосували троє: Василевська-Смаглюк (Слуга народу), Палиця (За Майбутнє) і Ніколаєнко (Батьківщина). Утримались двоє: Воронько і Кінзбурська (обоє зі Слуги народу).

"Не голосували чи відсутні: Дубінський (Слуга Народу), Герега (За Майбутнє), Абрамович (ОПЗЖ), Козак (ОПЗЖ), Солод (ОПЗЖ), Кулініч (Довіра), Леонов (Слуга Народу), Ляшенко (Слуга Народу), Рєпіна (Слуга Народу)", - повідомили в ЦПК.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

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Економічна правда