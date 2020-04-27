У НБУ підтримали схвалену нардепами редакцію "антиколомойського" законопроєкту

У Нацбанку підтримали розгляд фінансовим Комітетом ВР 16 тисяч правок до банківського законопроєкту та сподіваються на швидкий розгляд проєкту у Раді.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Сподіваємося на швидкий розгляд законопроєкту у Верховній Раді. Від його ухвалення залежить не тільки здоров’я банківського сектору, а і в цілому фінансової системи України", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що закон дозволить зробити невідворотнім процес виведення банків з ринку.

"Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться при будь-яких умовах, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк", - підкреслили в НБУ.

Крім цього, власникам збанкрутілих банків нададуть можливість захистити свої права.

Зокрема, у законі визначені передумови та процедуру отримання компенсації. Власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому нанесена шкода.

Для того, щоб процес був справедливим - буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

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Економічна правда