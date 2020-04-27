Допомогти безробітним і работодавцям: Кабмін виділив 6 мільярдів на виплати

На позачерговому засіданні уряд ухвалив виділення 6 мільярдів гривень Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Про це повідомляє урядовий портал.

Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн

підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень;

допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня

виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.

допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн

виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

"Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадуємо:

24 квітня Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі через портал "Дія".

Станом на 24 квітня, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 426,4 тис осіб, що на 113 тисяч, або на 36% більше, ніж у минулому році.

За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн та становить 2,5-2,8 мільйонів людей - ТПП.

Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн.

Економічна правда