Кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 1-1,3 мільйонів людей – ТПП

За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн та становить 2,5-2,8 мільйонів людей.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає прес-служба організації.

"За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні становить 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останній 15 років", - підкреслив Чижиков.

"У першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював у галузях, діяльність яких було зупинено на час карантину - це близько 1 млн людей. Всього в "зупинених" галузях працювали близько 4 млн людей. Також в більшості випадків роботу втратили ті працівники, які не змогли добиратись на роботу через зупинку пасажирського сполучення", - йдеться у повідомленні.

"Проведене Торгово-промисловою палатою опитування компаній показує, що 26% з них планують скорочення персоналу, ще 30% не ухвалили остаточне рішення", - додав Чижиков.

За оцінками ТПП України, загальний обсяг підтримки бізнесу через звільнення від сплати податків у березні та квітні становить 9,3 млрд грн.

Нагадаємо:

Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.

Економічна правда