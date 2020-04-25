Що думають депутати, голови компаній, урядовці про звільнення Нефьодова та Верланова
ЕП зібрала реакції на причини і наслідки раптового звільнення глав митної та податкової служб.
Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України"
"Максим Нефьодов для багатьох був найяскравішим представником "Нової України" в українській владі, яка прийшла після Революції гідності. Він уособлював важливі системні зміни, такі як боротьба з корупцією у держзакупівлях через прозорість та автоматизацію. Ці зміни визнані в Україні і у світі як успішні", - написав Вітренко.
За його словами, останнім часом він займався боротьбою з корупцією на митниці через системні зміни. Тому його звільнення є непересічною подією і має бути пояснене суспільству і міжнародним партнерам України.
"Також це викликає необхідність провести загальну дискусію щодо "нової" та "старої" України, шляху вперед та реваншу", - зазначив він.
Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, фракція "Голос"
За його словами після звільнень можна зробити 4 висновки:
- влада ще раз показала, що готова зливати чесних та порядних людей з команди. Все, як у серіалі – використали на сезон і викинули.
- враховуючи, що і кандидатура Цушко, і Любченко ще на вчора були реальними кандидатами на ДМС та ДПС, то занурюватися до дна влада тільки починає.
- добре, що звільняють цілими командами. Як мінімум, це показує, що останній рік на верхньому рівні ніхто не готовий був виконувати "вказівки" чи "програму".
- розчарований заявою та поясненням Сергія Марченко. Є випадки, коли краще промовчати, ніж дати таку відповідь.
"Ну і останнє, важливе...цей абзац спрямований саме на моїх колег-депутатів. Особливо з Коаліції. Особливо хто радіє такому рішенню…
Виглядає так, що ще трішки часу, і наступним, хто "втратить довіру", буде Парламент. І зливати будуть вас так само швидко, як і всіх інших членів команди. Просто в наступній серії", - резюмував він.
Олексій Гончарук, екс-прем'єр міністр
На його думку, звільнення — це продовження зачистки антикорупціонерів з Уряду.
"Це – чергова помилка влади і дуже погана новина для бізнес-клімату й України в цілому. Попри величезний супротив та постійні інформаційні атаки, за досить короткий період їм вдалось показати серйозні результати у своїх сферах", - написав Гончарук.
За його словами, це початок "нової" кадрової політики.
Владислав Чечеткин, власник інтернет-магазину Rozetka.ua
"Багато років митниця була кошмаром для будь-кого, хто з нею стикався. Хабарі, відкати, схеми і неможливість працювати офіційно.
На його думку, за останні кілька років все стало краще. "Принаймні, ми в ROZETKA відчували позитивні зміни", - написав він.
"На мою думку, зусилля з руйнування багаторічних схем, відсторонення кланів, які "вирішували питання" - були дієвими. І в цілому, Нефьодов ніс персональну відповідальність за дії митниці, а його публічність давала можливість у будь-який момент звернутися за роз'ясненням з приводу", - зазначив Чечеткин.
Іван Крулько, член депутатської фракції політичної партії "Батьківщина"
Нардеп вбачає у звільненні результат створення профільної ТСК.
"Як тільки у парламенті була створена ТСК з розслідування корупції на митниці, у податковій і фіскальній службах, уряд вирішив звільнити голову Держмитслужби Максима Нефьодова, голову Державної податкової служби Сергія Верланова та їхніх заступників", - зазначив Крулько.
Сергій Марченко, міністр фінансів України
"Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я на цьому неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці та Податкової.
Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти".
Нагадуємо:
24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
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