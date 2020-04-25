Що думають депутати, голови компаній, урядовці про звільнення Нефьодова та Верланова

ЕП зібрала реакції на причини і наслідки раптового звільнення глав митної та податкової служб.

Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України"

"Максим Нефьодов для багатьох був найяскравішим представником "Нової України" в українській владі, яка прийшла після Революції гідності. Він уособлював важливі системні зміни, такі як боротьба з корупцією у держзакупівлях через прозорість та автоматизацію. Ці зміни визнані в Україні і у світі як успішні", - написав Вітренко.

За його словами, останнім часом він займався боротьбою з корупцією на митниці через системні зміни. Тому його звільнення є непересічною подією і має бути пояснене суспільству і міжнародним партнерам України.

"Також це викликає необхідність провести загальну дискусію щодо "нової" та "старої" України, шляху вперед та реваншу", - зазначив він.

Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, фракція "Голос"

За його словами після звільнень можна зробити 4 висновки:

влада ще раз показала, що готова зливати чесних та порядних людей з команди. Все, як у серіалі – використали на сезон і викинули.

враховуючи, що і кандидатура Цушко, і Любченко ще на вчора були реальними кандидатами на ДМС та ДПС, то занурюватися до дна влада тільки починає.

добре, що звільняють цілими командами. Як мінімум, це показує, що останній рік на верхньому рівні ніхто не готовий був виконувати "вказівки" чи "програму".

розчарований заявою та поясненням Сергія Марченко. Є випадки, коли краще промовчати, ніж дати таку відповідь.

"Ну і останнє, важливе...цей абзац спрямований саме на моїх колег-депутатів. Особливо з Коаліції. Особливо хто радіє такому рішенню…

Виглядає так, що ще трішки часу, і наступним, хто "втратить довіру", буде Парламент. І зливати будуть вас так само швидко, як і всіх інших членів команди. Просто в наступній серії", - резюмував він.

Олексій Гончарук, екс-прем'єр міністр

На його думку, звільнення — це продовження зачистки антикорупціонерів з Уряду.

"Це – чергова помилка влади і дуже погана новина для бізнес-клімату й України в цілому. Попри величезний супротив та постійні інформаційні атаки, за досить короткий період їм вдалось показати серйозні результати у своїх сферах", - написав Гончарук.

За його словами, це початок "нової" кадрової політики.

Владислав Чечеткин, власник інтернет-магазину Rozetka.ua

"Багато років митниця була кошмаром для будь-кого, хто з нею стикався. Хабарі, відкати, схеми і неможливість працювати офіційно.

На його думку, за останні кілька років все стало краще. "Принаймні, ми в ROZETKA відчували позитивні зміни", - написав він.

"На мою думку, зусилля з руйнування багаторічних схем, відсторонення кланів, які "вирішували питання" - були дієвими. І в цілому, Нефьодов ніс персональну відповідальність за дії митниці, а його публічність давала можливість у будь-який момент звернутися за роз'ясненням з приводу", - зазначив Чечеткин.

Іван Крулько, член депутатської фракції політичної партії "Батьківщина"

Нардеп вбачає у звільненні результат створення профільної ТСК.

"Як тільки у парламенті була створена ТСК з розслідування корупції на митниці, у податковій і фіскальній службах, уряд вирішив звільнити голову Держмитслужби Максима Нефьодова, голову Державної податкової служби Сергія Верланова та їхніх заступників", - зазначив Крулько.

Сергій Марченко, міністр фінансів України

"Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я на цьому неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці та Податкової.

Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти".

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

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