Нефьодов: для багатьох міністрів наше звільнення було сюрпризом

Екс-голова митниці Максим Нефьодов пояснив, що жодної комунікації ні до, ні після засідання уряду з міністром Марченком не мав та йшов на засідання Кабміну розглядати поточні питання митниці.

Про це він розповів у інтерв'ю Ліга.Фінанси.

"Наскільки я зрозумів з виразу обличчя частини міністрів, для багатьох наше звільнення – мене, Верланова, усіх заступників – було сюрпризом… Це, звісно не трагедія, але шкода, що, вірогідно, це означає зупинку реформи. Ми старалися як могли", – прокоментував Нефьодов. За його словами, ймовірно, навіть "для команди самого Марченка це стало сюрпризом".

Також колишній головний митник країни прокоментував слова Марченка щодо нездатності виконувати покладені на нього обов’язки. "Можу лише сказати, що я щиро сподіваюся, що це рішення для пана Сергія (Марченка. – ЕП) вартувало того", – сказав він.

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обов’язки голови Митниці тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Податкової - Михайло Тітарчук.

Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

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