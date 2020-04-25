Нефьодов заявив, що збільшився офіційний імпорт контрабандо-ризикових категорій товарів

Екс-голова Митниці Максим Нефьодов заявив, що за результатами першого кварталу було зростання офіційного імпорту серед контрабандо-ризикових категорій товарів.

Про це він розповів у інтерв'ю Ліга.Фінанси

"Результати першого кварталу, якими я особисто пишаюся – абсолютно усі контрабандо-ризикові категорії товарів продемонстрували шалене зростання. Ми побачили ріст офіційного імпорту всіх без виключення груп, у яких власне зосереджена контрабанда", - заявив Нефьодов.

За його словами серед таких товарів: мобільні телефони, одяг, взуття, побутова техніка, медицина. Він зазначив, що незважаючи на те, що в березні вже був карантин, легальний імпорт мобільних телефонів виріс на 71%, одягу – на 43%.

"Або ми маємо вірити, що українці за цей квартал стали багатшими і стали купувати більше техніки та одягу, або, що більш вірогідно, величезна частина сірих та чорних потоків була вперше показана у легальному товарообігу. Напевно, це також зіграло свою роль у нашому звільненні", - резюмував екс-голова Митниці.

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обов’язки голови Митниці тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Податкової - Михайло Тітарчук.

Нефьодов став керівником Митної служби в липні.