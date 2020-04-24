Курс гривні послабився після зниження облікової ставки
П'ятниця, 24 квітня 2020, 19:10
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,14 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,33 гривні за євро (на 24 квітня - 29,42 гривні).
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Нагадуємо:
24 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.
24 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.
Економічна правда
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