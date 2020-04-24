Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку

24 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,10 - 27,14 гривні;

Євро – 29,26 - 29,30 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,04 – 27,38 гривні. Євро купують по 28,94 гривні, продають по 29,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,34 гривні, євро - 29,27 - 29,38 гривні.

Нагадуємо:

24 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 24 квітня на рівні 27,01 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні за євро (на 23 квітня - 29,41 гривні).

Економічна правда