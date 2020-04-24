Дешева нафта "обнулить" Фонд добробуту РФ за 2 роки - Deutsche Bank

Російський Фонд національного добробуту може бути вичерпаний трохи більш як за два роки за ціни російської нафти Urals 15 доларів за барель. Таку оцінку запропонували економісти Deutsche Bank в новому звіті.

Про це повідомляє РБК.

"За ціни Urals по 15 дол цих коштів (ФНД - ред.) вистачить, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів протягом трохи більш як два роки. Але цей строк буде ближче до шести років, якщо Urals коштуватиме 30 дол", - пишуть аналітики.

За їхніми підрахунками, поточний розмір ФНД становить близько 120 мільярдів доларів або близько 9 трильйонів рублів.

Цього тижня російська нафта Urals подешевшала до 12 дол.

Нагадуємо:

Через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.

Ціни на нафту почали відновлюватися - ф'ючерси на нафту марки Brent, які напередодні впали до 15,98 доларів за барель, виросли на 10,76% до 21,41 долара за барель (станом на 17:45 за Києвом).

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти

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