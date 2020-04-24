"Антиколомойський" законопроєкт: Голова Комітету розповів, коли завершать розгляд правок

Фінансовий комітет Верховної Ради може завершити розгляд правок до "антиколомойського" законопроєкту у першій половині понеділка, 27 квітня, а у залі ВР проєкт можуть розглянути у перспективі одного-двох тижнів.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам залишилося з десяток голосувань за цим законопроєктом у понеділок о 10-й ранку. І думаю, що ми вже до обіду понеділка зможемо ухвалити рішення загалом за цим законопроєктом і рекомендувати Верховній Раді ухвалити його в другому читанні та в цілому", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет пройшов 94% правок до банківського законопроєкту та зупинився на 15 631 правці - розглядати правки продовжать 27 квітня.

Комітет розглядає "антиколомойські" правки з 21 квітня.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

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