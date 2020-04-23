Розгляд "антиколомойських" правок Комітетом: залишилось лише 8 абзаців

Фінансовий комітет пройшов 94% правок до банківського законопроєкту та зупинився на 15 631 правці - розглядати правки продовжать 27 квітня.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

"94% вже пройдено і зупинилися ми на 15 631 правці. Залишилось лише 8 абзаців.

Продовжимо у понеділок з 10:00 ранку. Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання", - написав він.

"Варто зазначити, що є блок правок (щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО) до яких ще повернеться Комітет в кінці розгляду, але загальна ситуація зрозуміла", - додав він.

Нагадуємо:

Комітет розглядає "антиколомойські" правки з 21 квітня.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

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Економічна правда