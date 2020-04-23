Обшуки у Держмитслужбі: правоохоронці цікавилися символікою відомства

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань провели обшуки у офісі Державної митної служби та вилучили копії документів щодо виконання послуг по розробці символіки митниці вартістю у 30 тисяч гривень. У Держмитслужбі називають обшуки політично вмотивованими.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що у грудні 2019 року Держмитслужба провела закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для Митниці вартістю майже 30 тисяч гривень. ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для ДМС. Зазначається, що у відомства наявні усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі.

25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження. Після того його має затвердити Комісія з геральдики та президент України своїм указом.

На сьогодні правоохоронці вилучили копії документів щодо виконання наведених послуг.

"Ми переконані, що обшуки на Митниці відбулись за надуманою політично вмотивованою справою. Втім, надамо повне сприяння правоохоронним органам щодо їх розслідування цієї суспільно важливої справи, і продовжуємо працювати", - йдеться у повідомленні ДМС.

Економічна правда