МАУ вже виконала 11 вантажних рейсів з гуманітарним вантажем 

З 13 по 24 квітня МАУ виконала 11 вантажних рейсів з Китаю до України, Італії, Ізраїлю, Польщі, Франції і Німеччини, до 6-го травня заплановано ще 10 гуманітарних рейсів.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Польоти виконуються на середньо- і далекомагістральних літаках. За умови вільного компонування на повітряному судні Boeing 737 можна сукупно перевезти близько 70 куб. м вантажів, у Boeing 767 – близько 160 куб. м вантажів.

"Доставка гуманітарних вантажів – з одного боку, допомога державам у боротьбі з пандемією COVID-19, а з іншого – підтримка життєдіяльності авіакомпанії", - зазначив віце-президент МАУ з комерції Сергій Фоменко.

МАУ намагається максимально ефективно використовувати свої можливості. Зокрема, літак, що 18 квітня привіз вантаж з Китаю до Ізраїлю, дорогою додому доставив до України амфору із Благодатним вогнем для Православної Церкви України.

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Нагадуємо:

Прибуток світових авіакомпаній через кризу, пов'язану з COVID-19, у 2020 році знизиться на 55% або 314 мільярди доларів у порівнянні з показником 2019 року.

Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Економічна правда



