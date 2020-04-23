Ціни на нафту можуть перевищити рівень 40 доларів не раніше 4 кварталу — експерт
Найбільш поширеною зараз є думка, що ціни на нафту почнуть істотно відновлюватися у другому півріччі 2020 року, проте повільне відновлення балансу нафтового ринку виглядає більш ймовірним.
Про це заявив голова департаменту групи UCU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко.
Але, за його словами, ніякої ясності зі швидкістю такого відновлення немає, як немає і ясності з тим, як швидко почнуть відкриватися економіки після спаду пандемії, і як будуть реагувати виробники.
"Різке зниження виробництва нафти, особливо сланцевої, може привести до відновлення балансу ринку та ривка цін вгору вже в червні. Однак повільне відновлення балансу ринку виглядає більш ймовірним, в результаті чого ціни на нафту можуть перевищити рівень 40 доларів не раніше 4 кварталу", - зазначив він.
Мартиненко підкреслює, що низькі ціни на нафту несуть Україні не тільки користь.
"У падінні цін на нафту для енергозалежної України безумовно є позитивний момент, оскільки це означає зниження вартості імпорту і скорочення торгового дефіциту, а також зниження цін, перш за все, на моторні палива та, як наслідок, ослаблення інфляційного тиску.
Але це також означає і різке скорочення доходів підприємств енергетичного сектора, адже опосередковано падіння цін на нафту буде мати негативний вплив на ціни інших енергоносіїв - природного газу, вугілля. Як результат, можуть значно знизитися обсяги виробництва енергосектору, його платежі до держбюджету, скоротиться зайнятість. І це одразу ж позначиться на українській економіці в цілому", - пояснив він.
Крім цього, за словами експерта, значний надлишок нафти на глобальному ринку може зберігатися як мінімум протягом 2 кварталу цього року. Як наслідок, в цьому кварталі котирування нафти марки Brent можуть перебувати в діапазоні 20-30 дол за барель і в певні моменти можуть опускатися навіть нижче.
"Характер і терміни подальшого можливого відновлення цін нафту вгадати зараз вкрай складно", - додав він.
Нагадаємо:
Через кілька тижнів резервуари для зберігання сировини можуть бути заповнені, а котирування нафти можуть впасти до мінус 100 доларів.
Ціни на нафту почали відновлюватися - ф'ючерси на нафту марки Brent, які напередодні впали до 15,98 доларів за барель, виросли на 10,76% до 21,41 долара за барель (станом на 17:45 за Києвом).
Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти
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