Уряд представить наступного тижня кредитну програму "Нові гроші" — Шмигаль

Кабінет міністрів наступного тижня представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-брифінгу в Закарпатті, передає Інтерфакс-Україна.

"Наступний етап - це програма "Нові гроші" для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче утримати робочі місця в бізнесі. Це також буде програма пільгових кредитів, як і казав президент, зі ставкою до 3%. Також - відстрочка сплати "тіла" кредиту і, можливо, кредитних канікул за відсотками", - сказав Шмигаль.

Він уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками й буде готовий презентувати її наступного тижня.

Прем'єр також нагадав, що уряд переформатував кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та мікробізнесу.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує створити близько 500 тисяч робочих місць у соціальній, комунальній та бюджетній сферах з зарплатами 6-8 тисяч гривень, які дозволять протриматися на карантині.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення щодо надання "кредитних канікул" для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.