ОККО, WOG та Glusco вчергове знизили ціни на пальне

Мережі АЗС ОККО і WOG знизили ціни на всі види пального на 50 коп/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Ціни на бензин А-92 і дизельне паливо на станціях цих мереж опустилися до 24,49 грн/л, на бензин А-95 - до 25,49 грн/л./

Також 23 квітня відразу на 1 грн/л знизила ціни мережу Glusco. Бензин А-92 і ДТ в цій мережі пропонується по 21,95 грн/л, А-95 - по 22,95 грн/л.

Нагадаємо, зниження роздрібних цін почалося з 10 березня. За цей період ОККО і WOG опустили ціни на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco - на 3,40 грн/л (на 13%). Середня ціна по Україні за цей період впала майже на 3 грн/л.

Паливо також подешевшало в регіональних мережах "Паралель" (Запоріжжя), "Автотранс" (Полтава), "Кворум-Нафта" (Миколаїв), "Катрал" (Одеса) та SKY (Дніпро).

Нагадаємо, на початку поточного тижня роздрібні ціни активно знижували мережі, що працюють переважно в економ-сегменті.

Експерти "Консалтингової групи А-95" очікують, що бензин і ДТ продовжать дешевшати в роздрібному сегменті, однак стримуючим фактором залишається падіння роздрібних продажів в умовах карантину в середньому на 30-40%.

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Нагадуємо:

З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.