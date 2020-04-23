Міжбанківський день: НБУ поповнив резерви, гривня зміцнилась

22 квітня на міжбанківському ринку гривня з ранкових котирувань до долара 27,09-27,12 зміцнилась до 26,99-27,02 до кінця торгів, Національний банк викупив 28-40 мільйонів доларів по 27 гривень через Matching.

Головними гравцями на валютних торгах були великі клієнти, але на відміну від вівторка – Нацбанк виходив з інтервенцією з викупу долара в другій половині дня і поповнював резерви за ціною 27 гривень за долар. Саме цим регулятор і втримав курс від просідання нижче.

Як повідомляє Finance.ua драйверами поведінки ринку були: 1) необхідність завершення податкових платежів у клієнтів, які запізнилися з розрахунками з державою і 2) поточна господарська діяльність підприємств.

Продавці очікували регулятора на міжбанку ще в першій половині дня, але він вичікував просідання котирувань до рівня в 27 гривень і лише тоді вирішив взяти участь у викупі надлишків долара. Це зупинило просідання котирувань і до 15-ї години вони завмерли на рівні 27,00/27,02.

Після цього курс на одиничних угодах трохи просів при купівлі – до 26,995/27,025 гривень вже до завершення сесії.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 квітня на рівні 27,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,41 гривні за євро (на 22 квітня - 29,35 гривні).

Економічна правда