Курс валют: Як формувалася ціна гривні на 22 квітня
21 квітня торги на міжбанківському валютному ринку проходили в спокійному темпі, Нацбанк не втручався в курсоутворення.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09.
За даними Finance.ua, визначальними факторами для учасників ринку були: необхідність завершення бюджетних платежів у клієнтів, що запізнилися з розрахунками з державою, та зарахування компаніям валютної виручки за два дні - за минулу п’ятницю і вихідний в понеділок.
НБУ на міжбанку не з’являвся, хоча ближче до обіду міг викупити 5-20 млн доларів в резерви, пише видання.
Офіційний курс гривні зміцнився до долара на 1 копійку, встановившись на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12.
Економічна правда
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