Курс валют: Як формувалася ціна гривні на 22 квітня

21 квітня торги на міжбанківському валютному ринку проходили в спокійному темпі, Нацбанк не втручався в курсоутворення.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09.

За даними Finance.ua, визначальними факторами для учасників ринку були: необхідність завершення бюджетних платежів у клієнтів, що запізнилися з розрахунками з державою, та зарахування компаніям валютної виручки за два дні - за минулу п’ятницю і вихідний в понеділок.

НБУ на міжбанку не з’являвся, хоча ближче до обіду міг викупити 5-20 млн доларів в резерви, пише видання.

Офіційний курс гривні зміцнився до долара на 1 копійку, встановившись на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12.

Економічна правда