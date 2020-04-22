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Курс валют: Як формувалася ціна гривні на 22 квітня

Середа, 22 квітня 2020, 09:00
 

21 квітня торги на міжбанківському валютному ринку проходили в спокійному темпі, Нацбанк не втручався в курсоутворення.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09.

За даними Finance.ua, визначальними факторами для учасників ринку були: необхідність завершення бюджетних платежів у клієнтів, що запізнилися з розрахунками з державою, та зарахування компаніям валютної виручки за два дні - за минулу п’ятницю і вихідний в понеділок.

НБУ на міжбанку не з’являвся, хоча ближче до обіду міг викупити 5-20 млн доларів в резерви, пише видання.

Офіційний курс гривні зміцнився до долара на 1 копійку, встановившись на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12.

Економічна правда

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