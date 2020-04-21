McDonald's планує поступово відкривати зали своїх закладів у США

McDonald's з наступного тижня почне поступово відкривати зали своїх точок в США на тлі скасування обмежень у деяких штатах, введених через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова американського підрозділу McDonald's Джо Ерлінгер заявив, що компанія вживатиме заходів соціального дистанціювання в ресторанах, які в більшості своїй працюють в форматі drive-through і пропонують їжу на винос.

"Ми будемо діяти повільно і обачно", - сказав Ерлінгер.

Власники франшизи McDonald's, яким належить близько 95% ресторанів мережі в США, будуть співпрацювати з компанією і місцевою владою при розробці планів відкриття залів для відвідувачів, повідомила Вікі Ченселлор, яка керує закладами McDonald's в Атланті, штат Джорджія.

Губернатор штату Джорджія республіканець Браян Кемп раніше заявив, що має намір вже на цьому тижні починати скасування обмежень на економічну діяльність, введених в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Дії Кемпа збігаються з першою фазою висунутого президентом США Дональдом Трампом минулого тижня плану "відкриття Америки". Він передбачає 14-денне зниження кількості випадків COVID-19. У Джорджії в понеділок спад спостерігався шостий день поспіль.

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