Американська економіка відновиться за кілька місяців — Мінфін США

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що американська економіка оговтається від пандемії коронавірусу через кілька місяців.

Про це він сказав у неділю в ефірі каналу CNN, передає "Голос Америки".

На питання ведучого, коли економіці вдасться повернутися до "сильних показників", які були на початку пандемії, голова Мінфіну США відповів:

"Я думаю, на це піде кілька місяців, я однозначно не думаю, що це будуть роки".

За його словами, відновленню економіки сприятимуть збільшення кількості тестувань і розробка ліків.

Мнучін додав, що на Сполучені Штати "очікують неймовірні прориви" щодо тестування та ліків, а на розробку вакцини піде "трохи більше часу".

При цьому, він очікує великий стрибок економіки, коли люди будуть почувати себе більш комфортно через відкриття бізнесів.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США збирає заявки від малого бізнесу для виплати понад 1,8 мільярди доларів за новою програмою захисту оплати праці.

Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйони для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу.

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