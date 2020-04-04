Мінфін США виділить малому бізнесу майже 2 мільярди доларів

Міністерство фінансів США збирає заявки від малого бізнесу для виплати понад 1,8 мільярди доларів за новою програмою захисту оплати праці.

Про це у Twitter повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Всі видатки будуть здійснюватись у межах економічного пакета стимуляції економіки під час пандемії.

Мнучин уточнив, що йдеться про більш як 5,2 тис заявок від підприємців, які надійшли на обробку в перший день роботи програми.

Програма захисту оплати праці в розмірі 349 млрд дол передбачена прийнятим недавно в США пакетом економічної допомоги в розмірі понад 2 трлн дол. Вона дозволяє організаціям, які мають до 500 найманих працівників, подавати заявки на позики, щоби покрити витрати на заробітну плату впродовж карантину. Компанії можуть не повертати позики, якщо впродовж цього часу зберігатимуть робочі місця для персоналу.

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