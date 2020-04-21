"Укрзалізниця" може перевести працівників на чотириденний робочий тиждень

"Укрзалізниця" з 1 липня може ввести режим чотириденного робочого тижня у випадку продовження карантинних обмежень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні правління УЗ, передає пресслужба держкомпанії.

"Операційна та фінансова стабільність компанії при підтримці належного рівня ліквідності та збереженні робочих місць є також нашим пріоритетом.

.."Укрзалізниця" вже розглядає подальші заходи, які, при необхідності, будуть втілені. Це, наприклад, можливість запровадити з 1 липня часткову зайнятість для працівників п’ятиденних робочих тижнів", — наголосив голова наглядової ради УЗ Шевкі Аджунер.

Повідомляється, що УЗ обмежила закупівлі матеріально-технічних ресурсів (послуг) які не пов’язані з основною діяльністю та знизила витрати дизельного пального, електроенергії тощо.

Крім того, компанія тимчасово призупинила комісійний розгляд питань щодо одноразових заохочень, доплат, надбавок, компенсацій оренди житла, тощо для працівників.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

Як повідомлялось раніше, "Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

Укрзалізниця з 18 березня тимчасово призупинила перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах сполучення.

Економічна правда