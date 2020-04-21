Ціни на нафту: Brent рекордно дешевшає, WTI залишається "у мінусі"

Ціна нафти Brent опустилася нижче $20 за барель вперше з лютого 2002 року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ф'ючерси на нафту марки Brent в ході торгів у вівторок опустилися нижче $20 за барель вперше з лютого 2002 року.

Травневі ф'ючерси на нафту WTI залишаються на негативній території.

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:12 по Києву становить $19,65 за барель, що на $5,92 (23,15%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 34,42 (91,47%) - до мінус $ 3,21 за барель.

До закінчення торгів у понеділок ціна травневих ф'ючерсів впала майже на 300%, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.

Аналітики Citi попередили, що, якщо ситуація зі зберіганням нафти буде погіршуватися в світі більш швидко, ціни на Brent підуть вниз за WTI.

Детальніше читайте у статті: Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти

Нагадуємо:

Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

4 квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала і внесок Мексики.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%.