Комітет ВР розглядає понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" закону

Фото: Facebook Ярослава Железняка

Комітет з питань банківської діяльності почав на засіданні розглядати понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, онлайн-трансляція комітету

Пряма мова: "Починаємо комітет... зараз будемо ставити рекорд, розглядати 16586 правок".

Що було раніше: Железняк припускав, що розгляд правок і засідання комітету може тривати майже добу, тому рішення щодо дати засідання та розгляду закону про банки може бути уже 22 квітня.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.