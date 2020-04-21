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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Вівторок, 21 квітня 2020, 14:27
 

21 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:05 встановилися на рівні 27,05 - 27,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,05 - 27,08 гривні;

Євро - 29,30 - 29,33 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,37 гривні. Євро купують по 29,03 гривні, продають по 29,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,28 - 27,40 гривні, євро - 29,30 - 29,50 гривні.

Середній курс валют в обмінниках України: долар - 27,28 - 27,38 гривні, євро - 29,35 - 29,51 гривні.

Нагадуємо:

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 квітня на рівні 27,07 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні (на 17 квітня - 29,63 гривні).

Економічна правда

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