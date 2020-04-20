Ціни на нафту WTI протягом дня падали нижче 11 доларів за барель

На тлі затовареності ринку та зниження попиту через пандемію коронавірусу вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI упродовж дня у понеділок, 20 квітня, знижувалась на понад 40% до менше 11 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Незважаючи на безпрецедентну угоду ОПЕК + про скорочення видобутку нафти тиждень тому, ринок нафти залишається надмірним, оскільки обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу зменшують світовий попит на сировину приблизно на третину.

Резервуари для зберігання по всьому світу швидко заповнюються, в тому числі на ключовому американському центрі в Оклахомі", - пише видання.

Зазначається, що під час торгів Нью-Йорку West Texas Intermediate впав до 10,96 долара за барель, це найслабший рівень з 1998 року.

На падіння ціни також вплинув технічний фактор - у вівторок ввечері, 21 квітня, закриваються травневі ф'ючерси.

Вартість червневих ф'ючерсів нафти Brent знижувалась на 7,1% до 26,08 доларів за барель.

Пізніше ціни дещо відіграли падіння.

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Нагадаємо:

Нафта WTI продовжує дешевшати, травневі ф'ючерси упали на 19% до менш ніж 15 доларів за барель уперше з 1999 року.

4 квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала і внесок Мексики.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%.