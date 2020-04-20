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Ціни на американську нафту вперше за 20 років упали нижче 15 доларів

Понеділок, 20 квітня 2020, 10:32
 

Нафта WTI продовжує дешевшати, травневі ф'ючерси упали на 19% до менш ніж 15 доларів за барель уперше з 1999 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ціна падає на тлі побоювань, що нафту скоро ніде буде зберігати в умовах рекордно низького попиту.

"Деякі покупці у Техасі пропонують лише 2 долари за барель нафти - це підвищує ймовірність того, що американським виробникам незабаром доведеться платити за те, щоб позбутися нафти", - йдеться у повідомленні.

Водночас котирування нафти Brent знизились на 2,7% до 27,33 долара за барель після втрати майже 11% минулого тижня.

Знати більше: Найгірша за 100 років нафтова криза: чи зможе ОПЕК+ зупинити обвал цін

Нагадаємо:

Нафта WTI продовжує дешевшати, ціна травневого контракту 17 квітня опустилася нижче 19 доларів за барель.

4 квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала і внесок Мексики.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%.

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