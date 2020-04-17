Ціни на американську нафту впали нижче 19 доларів

Нафта WTI продовжує дешевшати, ціна травневого контракту 17 квітня опустилася нижче 19 доларів за барель.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі за даними на 10:30 за київським часом опустився в ціні на 1,19 долара (5,99%) - до 18,68 долара за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила 19,87 долара за барель, залишившись на рівні попередньої сесії - мінімальному з 7 лютого 2002 року.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до цього часу становить 27,95 долара за барель, що на 0,13 долара (0,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Підтримувати котирування можуть новини про плани США поступово запускати економіку. Президент Дональд Трамп вважає, що, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, прийшов час для перезапуску окремих галузей, але рішення по штатам залишив на розсуд губернаторів.

4 квітня країни ОПЕК+ домовилися знизити нафтовидобуток в травні-червні на 9,7 млн барелів на добу. У четвер називалася цифра в 10 млн, яка враховувала і внесок Мексики.

Угода не вразила більшість учасників ринку, оскільки обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня.

Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%