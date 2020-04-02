Бізнес не звільняється гарантовано від сплати оренди: у законі змінили формулювання

У редакції закону № 540-IX ("карантинні пільги") у частині щодо скасування плати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, було змінено формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений від плати".

Про це повідомляє Тимур Енхбаяр, старший юрист Sayenko Kharenko.

Опублікована сьогодні на сайті Верховної Ради редакція Закону № 540-IX від 30.03.2020 несподівано для всіх змінила формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений". Таким чином звільнення є не обов’язковим, а лише можливим.

"Закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання звільнення, та, крім того, залишає невизначеність щодо офісних приміщень. Не виключено, що орендарям, яким не вдасться домовитись з власниками торгових приміщень та офісів про звільнення від орендної плати, доведеться захищати свої права в суді", - коментує юрист..

Більш детальне роз’яснення щодо оренди для бізнесу на карантині читайте в статті на ЕП незабаром.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що підприємці, які не можуть через карантин користуватися нерухомим майном звільняються від сплати оренди, проте на них можуть покладатися витрати за компослуги, податку на майно та інші.

30 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019). Пізніше його підписав президент.

Закон вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність" тощо.

Економічна правда