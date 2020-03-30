Бізнес, що не користується нерухомістю через карантин, зможе не сплачувати оренду

Підприємці, які не можуть через карантин користуватися нерухомим майном звільняються від сплати оренди, проте на них можуть покладатися витрати за компослуги, податку на майно та інші.

Про це йдеться у законопроєкті №3275, спрямованому на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з коронавірусом.

"Після прийняття №3220 ("карантинні пільги" - ЕП) отримали багато коментарів про оренду, тому врегулювали це питання. Орендарі, які не можуть користуватися нерухомістю або іншим майном через карантин, звільняються від сплати орендної плати", - повідомляє один з ініціаторів законопроєкту та голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

У законопроєкті повідомляється, що якщо через карантин орендатор приміщення зазнає обмежень в можливості використовувати майно, розмір плати не зможе перевищувати виплати орендодавця за землю, податку на майно (відмінне від земельної ділянки) та вартості компослуг протягом карантину.

Ці витрати покладаються на орендатора, як плата за користування майном за відповідний період (пропорційно площі оренди), якщо договором не передбачена його самостійна сплата цих витрат.

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Власники київського ТРЦ "Дрім Таун" на період карантину скасовують з підприємців орендну плату і платежі за маркетинг.

Економічна правда