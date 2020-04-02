Трамп сподівається, що РФ і Саудівська Аравія домовляться щодо нафти

Президент США Дональд Трамп чекає, що Росія і Саудівська Аравія зможуть домовитися щодо цін на нафту.

Про це пише Reuters.

Трамп понадіявся на те, що країни в найближчі кілька днів вироблять план дій.

На його думку, ситуація, що склалася на ринку нафти, дуже погана як для російської, так і для саудівської сторін. "Думаю, вони домовляться", - резюмував він.

Також Трамп запросив до Білого Дому керівників нафтових компаній США для обговорення проблем на ринку і пошуку шляхів їх вирішення.

Нагадуємо:

Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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