Курс гривні до долара трохи знизився

1 квітня попит і пропозиція валюти з боку банків були врівноважені, НБУ не втручався у міжбанківські торги.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63.

Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. Зазначається, що попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом були врівноважені.

Офіційний курс гривні послабився на 12 копійок, встановившись на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69.

Економічна правда