Курс валют на 1 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,80 гривні;

Євро – 30,39 - 30,47 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,51 – 28,09 гривні. Євро купують по 29,94 гривні, продають по 30,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,99 гривні, євро - 30,13 - 30,39 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Економічна правда