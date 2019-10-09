Мінекономіки передало Фонду держмайна на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК

Міністерство економіки передало на приватизацію в Фонд державного майна підприємства Електроважмаш та Об’єднану Гірно Хімічну Компанію, які більше року були в списку на приватизацію.

Про це міністр економіки Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook

"Схеми закінчуються. Передав в Фонд Держмайна на приватизацію два підприємства. Електроважмаш та Об’єднану Гірно Хімічну Компанію. Вони рік або більше були в списку на приватизацію.

Першу притримували від передачі штучно, щоб продовжувати дерибанити активи. Друга - улюблений клієнт НАБУ. Там схеми були не тільки від попередньої влади, а і від темних персонажів поза владою", - заявив Милованов.

Нагадаємо:



"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об’єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.



За інформацією НАБУ, ОГХК продавали сировину за заниженою ціною компаніям-посередникам, які вже за ринковою ціною збували товар за кордон. НАБУ оцінила ці збитки на суму 13 млн доларів

Як відомо, в січні 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

27 вересня 2019 року справу скеровано до Вищого антикорупційного суду, який призначив підготовче засідання на 25 жовтня.

Економічна правда