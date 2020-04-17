Місяць карантину коштує економіці України 2,5% ВВП – аналітик

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Реальний валовий внутрішній продукт України в 2020 році впаде на 4,5%, якщо після травневих свят буде повне ослаблення карантинних заходів та відновлення активності.

Про це заявив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій під час онлайн-семінару Cbonds Congress, передає "Інтерфакс-Україна".

Кожен наступний місяць карантину буде додавати 2,5 процентних пункту падіння.

"Поки складно оцінювати, як довго триватиме карантин, але я пропоную таку формулу: базовий сценарій - мінус 4,5%, плюс кожен місяць мінус 2,5 п.п. Тобто якщо карантин триватиме до середини червня, то ми отримаємо мінус 7%", - сказав Паращій.

Згідно з його прогнозом, середній річний курс становитиме 27,5 грн за долар за рахунок поліпшення зовнішньоторговельного балансу країни і грошових трансфертів "заробітчан", які щорічно перераховують в Україну близько 12 млрд доларів.

Він зазначив, що в цьому році трансферти "заробітчан" будуть меншими, оскільки багато з них втратили роботу і повернулися в Україну.

Крім того, важливими факторами, які можуть вплинути на курс, Паращій назвав "увімкнення друкарського верстата НБУ" та інші статті фінансового рахунку України.

На думку аналітика, про те, що "верстат ввімкнеться", свідчить урядовий прогноз інфляції на рівні 11%.

Аналітик пояснив, що джерело фінансування близько 150 млрд грн дефіциту держбюджету наразі залишається невизначеним. На його думку, держава спробує уникнути емісійного фінансування, можливо, вийде на ринок євробондів восени за поліпшення кон'юнктури.

Якщо ні, то доведеться домовлятися з держбанками і Нацбанком, щоб вирішили брати участь у фінансуванні близько 100 млрд грн прямо або побічно, вважає Паращій.

Він додав, що зовнішнє фінансування з боку МВФ та інших друзів України в цьому році може становити близько 7 млрд доларів при виплатах за зовнішнім боргом 4,3 млрд доларів.

"Розмови про дефолт за міжнародними боргами безпідставні, дефолт тільки посилить проблему - діра в фінансуванні буде ще більшою", - підкреслив аналітик.

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Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис. Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн. Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн

Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн.