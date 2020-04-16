Кабмін готується призначити в.о міністра енергетики: нею може стати Буславец – джерело

Кабінет міністрів, в четвер 16-го квітня може призначити Ольгу Буславец в.о міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про це повідомляє співрозмовник ЕП.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова. За даними УП, вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.

Повідомляється, що крім неї є ще два кандидати на посаду - заступник голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський і колишній директор "Криворіжсталі" і екголова правління "Нафтогазу" Олег Дубина.

Співрозмовник ЕП повідомляє, що Буславец вважається кандидатурою, нейтральної до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Семінський - людиною, яка близька до оточення Коломойского.

Дубина позиціонується як нейтральна кандидатура, але від цього варіанту вже майже відмовилися в уряді.

Подробиці читайте незабаром у статті ЕП.

Нагадуємо:

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.

Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

Заступниця голови фракції СН Кравчук повідомляла, що на позачерговому засіданні Верховної Ради в четвер, призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, розглядатися не буде.

У фракції "Слуга народу" допускають, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля відбуватиметься за результатами випробувального терміну тимчасово виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. глави відомства 10 березня, після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.

Економічна правда