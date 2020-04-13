Арахамія пропонує голосувати за міністра енергетики після проходження ним випробувального терміну

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля відбуватиметься за результатами випробувального терміну тимчасово виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Будемо взагалі розглядати кадрові питання, що ми робитимемо. Є дві стратегії: перша - визначитися з кандидатом і проголосувати, і друга - призначити тимчасово виконувача обов'язків, дати людям попрацювати, щоб не продовжувати цю традицію, коли люди попрацювали, вся ВР їх взяла, а потім вся ВР через декілька тижнів або місяців їх позбулася. Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити до парламенту", - сказав Арахамія .

При цьому він зазначив, що кандидатів на цю посаду декілька.

"З огляду на те, що кандидатів декілька, я пропоную прем'єру визначитися, кого він бачить на цій посаді, оскільки це стосується уряду, а він глава уряду. А потім уже виносити на голосування до парламенту, коли буде якийсь результат. Коли він (т.в.о. - ІФ) продемонструє цей результат, жодних проблем із голосуванням не буде", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

Нагадуємо:

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля може бути внесено до Верховної Ради і проголосовано до кінця тижня 7-10 квітня.

"Тривають переговори, відбір кандидатів. Є декілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.



Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. глави відомства 10 березня, після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.